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Aksaray’da kadın çiftçiler kendi işinin patronu olmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da geçtiğimiz aylarda eğitime giren ve sınavlarda başarılı olan 95 kadın çiftçiye sertifikaları verildi.Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol ile kadın çiftçilere eğitimler verildi.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da geçtiğimiz aylarda eğitime giren ve sınavlarda başarılı olan 95 kadın çiftçiye sertifikaları verildi.
Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol ile kadın çiftçilere eğitimler verildi. Köylere, beldelere giden ziraat odası ve tarım orman müdürlüğü ekipleri kadın çiftçilere tarım ve hayvancılık alanında eğitimler verdi. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olan toplam 95 kadın çiftçi gerçekleştirilen programla sertifikalarını aldı. Sertifikalarını alan kadın çiftçiler şimdi kendi işlerinin patronu olmaya hazırlanıyor.
Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan kadın çiftçi Şermin Bilgiç (36), inşallah bu kurstan aldığım belgeyle kendi işimin patronu olacağım ve projelere başvuru yapacağım. Köylüye ve özellikle kadın çiftçilere desteklerin artmasını istiyorum. Bu kursu düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bir diğer kadın çiftçi Raziye Duru (34) ise, “Kadın çiftçi eğitim programına katıldık ve eğitim aldık. Küçükbaş, büyükbaş bakımıyla ilgili bilgiler aldık. Çok önemli bilgiler öğrendik. Hayvan bakımıdır, verimidir, hastalığıyla alakalı, aklınıza gelebilecek her şeyi öğrendik. Çok faydalı oldu” dedi.

“Aksaray’ı eğitim üssüne çevirdik”
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray’ı eğitim üssüne çevirdiklerini belirterek, “Elimizden geldiği kadar Aksarayımız da tarım ve hayvancılığı şaha kaldırmaya çalışıyoruz. Teorikte ve sahada hepiniz bilinçlisiniz. Ama pratikte de bilinçli olmanız lazım. Burada ziraat mühendislerimiz ellerinden geldiği kadar bildiklerini size aktardı. Biz inadına üretmeye devam edeceğiz. Aksaray tarımına, ülke tarımına faydalı olacağız. İnsanları doyurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise çiftçilere verilen eğitimler hakkında istatistik bilgileri vererek, “Toplamda 3 yılda 112 adet kurs açıldı ve 3 bin 10 çiftçimize eğitim vererek belgelerini taktim ettik. Bu belge alan çiftçilerimizden 952’si bayan, 2 bin 58’i erkek” dedi. İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ise Aksaray’da kadın istihdamının artış gösterdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın kadınların istihdamı yönünde ciddi çalışmaları var. İlimiz bu kapsamda çok şanslı. Geçtiğimiz yıla göre kadın istihdamında yüzde 73’lük bir artış var. Türkiye’de kadın istihdamında ilimiz 4’üncü sırada” dedi. Aksaray Valisi Ali Mantı ise kadınların elinin değdiği yerde bereket olduğunu belirterek, “Ülkemizde tabi kadın istihdamının çoğalması gerek Cumhurbaşkanımızın, gerek ülkemizin politikaları gereği. Kadın elinin değdiği yerde bereket vardır, temizlik vardır, nezaket vardır, nezahet vardır. İnşallah Aksaray’da da kadınlarımız iş hayatına girdikçe bizlerde mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kadın çiftçilere sertifikaları verildi. Programa, Vali Ali Mantı, vali yardımcıları, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve çok sayıda kadın çiftçi katıldı.

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