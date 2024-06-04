VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Aksaray'da Ömer B. (45), barışmak için buluştuğu eski eşi Demet E.'yi (35), zorla otomobiline bindirmek için yerde sürükledi. Olaya, polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen çiftten Demet E. ise eski eşinden şikayetçi olmadı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü 00:24

Kayseri'de eğitim uçağı düştü 00:46

Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada 00:14

Ataşehir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü 00:58

Iğdır'da 669 bin TL'lik sahte bankontlar ele geçirildi 00:44

Sinan Oğan'a açılışta 'Erdoğan' tepkisi: Niye yamandın o zaman ona? 00:36

Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı 01:32

Balinalarla birlikte yüzen kadının yaşadığı 'büyülü anlar' ✨ 00:51

Depremzede kız çocuğuna kuaförden iğrenç istismar! Yaşananları anlattığı video Türkiye'yi sarstı 03:17

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada: Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti 00:25

Diğer Videolar

Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

Kayseri'de eğitim uçağı düştü

Kayseri'de eğitim uçağı düştü

Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

Ataşehir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü

Ataşehir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü

Iğdır'da 669 bin TL'lik sahte bankontlar ele geçirildi

Iğdır'da 669 bin TL'lik sahte bankontlar ele geçirildi

Sinan Oğan'a açılışta 'Erdoğan' tepkisi: Niye yamandın o zaman ona?

Sinan Oğan'a açılışta 'Erdoğan' tepkisi: Niye yamandın o zaman ona?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.