Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

Aksaray'da Ömer B. (45), barışmak için buluştuğu eski eşi Demet E.'yi (35), zorla otomobiline bindirmek için yerde sürükledi. Olaya, polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen çiftten Demet E. ise eski eşinden şikayetçi olmadı.
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