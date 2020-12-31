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Aksaray’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

31.12.2020 01:06 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Hacı Hasanlı Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi.

Aksaray’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hacı Hasanlı Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Selim Ö. (32) idaresindeki 34 ADL 603 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı yönden gelen Muhammet S. (25) yönetimindeki 68 ABT 811 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 sürücü de yaralanırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 sürücüyü alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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