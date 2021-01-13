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Aksaray’da kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

13.01.2021 18:31 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray-Nevşehir Karayolu Ağzıkarahan mevkiinde meydana geldi.

Aksaray’da kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Nevşehir Karayolu Ağzıkarahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Mustafa K. (56) idaresindeki 50 AT 524 plakalı Isızu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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