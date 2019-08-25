HABER

Aksaray’da kaybolan çocuk AFAD ve UMKE ekiplerince bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Aksaray’da oyun oynamak için sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kaybolan çocuk, AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Bekarlar köyünde yaşandı.

Aksaray’da oyun oynamak için sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kaybolan çocuk, AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Bekarlar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki T.G. isimli çocuk sabah saatlerinde oyun oynamak için köydeki evinden çıktı. Birkaç saat sonra çocuklarını bulamayan anne ve baba durumu 112 Acil Yardım Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ve 112 Acil Yardım ambulansı gönderildi. AFAD ekipleri 2 saat süren arama çalışması sonucu çocuğu Kevenli Töme mevkisinde sağ ve salim bularak 112 Acil Yardım ambulansına teslim etti. Çocuk sağlık kontrolü için ambulansa Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül olduHatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu
Küçük efe kanlar içerisinde kaldıKüçük efe kanlar içerisinde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.