HABER

Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Aksaray’da meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1’i polis 9 kişi yaralandı.Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde meydana geldi.

Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

Aksaray’da meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1’i polis 9 kişi yaralandı.
Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden de husumet olan iki grup arasında yaşanan maddi hasarla kaza sonrası tartışma çıktı. Tartışma tarafların yakınlarının da müdahale etmesiyle bir anda sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine bu kez de çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle ayrıldı. Çıkan kavgada, olaylara müdahale eden 1 polis ile 8 kişi yaralandı. Yaralı polis memuru ve diğer 8 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis memuruna mukavemetten Osman T. (33) gözaltına alındı. Polis ekipleri grubun yeniden kavga etme ihtimali üzerine mahallede nöbet tutuyor.

Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Kahramanmaraş'taki 'çardak' kavgasının görüntüleri ortaya çıktıKahramanmaraş'taki 'çardak' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Düğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdiDüğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.