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Aksaray'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 39 gaziye madalya ve beratları takdim edildi

Aksaray'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, anlamlı bir törende birlik ve beraberliği görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Vatan ve millet uğruna her alanda mücadele eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür dileyen Mantı, "Vatanımızın, milletimizin kıymetini bilelim. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Ülkemizin, devletimizin kaynaklarını verimli kullanalım. Ülkemizin değerlerini bilelim." diye konuştu.

Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ise il genelinde 22'si subay ve astsubay, 137'si er ve erbaş olmak üzere toplam 159 askerin düzenlenen harekata katıldığını belirterek, "Kıbrıs gazileri, üstün cesaret ve kahramanlıkla zaferi kazanmıştır. Bizlere 45 yıl sonra tevcih edilecek madalyaları göğsümüzde bir onur abidesi olarak gururla taşıyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlerden 39 kişiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Vali Ali Mantı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı.

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Kıbrıs Barış Harekatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası töreni

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