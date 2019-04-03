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Aksaray’da kış lastiği kullanma zorunluluğu süresi uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Aksaray’da hava koşulları sebebiyle kış lastiği kullanma zorunluluğu süresi 1 ay süreyle uzatıldı.Aksaray’da hava şartları nedeniyle kış lastiği kullanım zorunluluk süresi 1 ay uzatıldı.

Aksaray’da kış lastiği kullanma zorunluluğu süresi uzatıldı

Aksaray’da hava koşulları sebebiyle kış lastiği kullanma zorunluluğu süresi 1 ay süreyle uzatıldı.
Aksaray’da hava şartları nedeniyle kış lastiği kullanım zorunluluk süresi 1 ay uzatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yaşanan ağır kış koşullarına bağlı olarak karayolları üzerindeki kar ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla il-ilçe merkezlerimizde 2019 kış dönemi için kış lastiği kullanma zorunluluğunun 01.05.2019 tarihine kadar uzatılması 02.04.2019 tarihli Valilik Oluru ile uygun bulunmuştur. İlimizde yaşanan iklim koşulları göz önüne alınarak il sınırlarımız içerisinde karayolunda seyreden yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca (A) türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde kış lastiği kullanılmasını ve kış lastiği uygulamasının il-ilçe merkezlerimizde 2018-2019 kış dönemi için 01.12.2018-01.04.2019 tarihleri arası zorunlu olduğuna dair karar alınmıştır” denildi.

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