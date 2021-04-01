HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

01.04.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray-Konya karayolu Yenice mevkiinde meydana geldi.

1/

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya karayolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Derya A. (43) idaresindeki 67 AAN 879 Plakalı Fiat marka otomobil Yenice mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurgül E. (36) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandıHalk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

RTÜK Başkanı Şahin, 'Hiç talimat gelmiyor mu?' sorusunu yanıtladı

RTÜK Başkanı Şahin canlı yayında soruları yanıtladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.