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Aksaray'da 'koronavirüs şüphesiyle' 12 kişi hastaneye kaldırıldı

27.01.2020 22:00 | Son Güncelleme

DHA'nın haberine göre Aksaray'daki doğalgaz depolama tesisinde çalışan 9'u Çin, 3'ü Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlarda baş dönmesi, bulantı ve kusma şikâyeti görüldü.

Aksaray'da 'koronavirüs şüphesiyle' 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 81'e çıkarken, Türkiye'de 12 kişi de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da henüz koronavirüs tanısı konan hiçbir hastanın bulunmadığını söyledi.

DHA'nın haberine göre Aksaray'da 9'u Çin, 3'ü Türk vatandaşı toplam 12 kişi tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu iki işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Rahatsızlanan iki işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce Çin'den Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı" dedi.

Koca, "Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik bir kafile ile birlikte tur operatörü ve şoför dahil olmak üzere, bir kişinin ateş bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, Çin'den bir hafta önce gelmiş olmalarıyla şüphelenildi" dedi ve alınan numunelerin henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılanlarla ilgili gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını ifade etti.

Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı da koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı. Hastalığın 3 bin kişiye bulaştığı belirlendi.

Çinli yetkililer yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıklamıştı.

Hastalığın yayılmasını önlemek için, Çin Yeni Yılı tatili 3 gün daha, yani Pazar'a kadar uzatıldı.

Koronavirüs

Çin Başbakanı Li Keqiang Pazartesi günü yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrini ziyaret etti.

Vuhan'ın da aralarında olduğu 10 şehir karantinaya alınmış durumda.

'2019-nCoV' ismi verilen koronavirüs, insanlarda zaatüre belirtilerinin görülmesine yol açıyor.

Vuhan haritası

İnsanlarda virüsün kuluçka döneminin, yani hiçbir belirti göstermediği dönemin 1-14 gün arası sürdüğü tahmin ediliyor.

Bu süreçte insanlar hasta olduklarını bilmeden etrafındakilere virüsü bulaştırabiliyor.

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Vuhan karantina uygulaması başladığından beri bir hayalet kent görünümünde.

Yetkililer sokağa çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

Toplu taşıma araçları da iptal edilmiş durumda.

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