Aksaray'da 'koronavirüs şüphesiyle' 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 81'e çıkarken, Türkiye'de 12 kişi de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da henüz koronavirüs tanısı konan hiçbir hastanın bulunmadığını söyledi.

DHA'nın haberine göre Aksaray'da 9'u Çin, 3'ü Türk vatandaşı toplam 12 kişi tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu iki işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Rahatsızlanan iki işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce Çin'den Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı" dedi.

Koca, "Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik bir kafile ile birlikte tur operatörü ve şoför dahil olmak üzere, bir kişinin ateş bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, Çin'den bir hafta önce gelmiş olmalarıyla şüphelenildi" dedi ve alınan numunelerin henüz sonuçlanmadığını söyledi.