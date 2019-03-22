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Aksaray'da kuzenlerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, aralarında husumet bulunan kuzenler Cihan Yıldırım ve Dursun Yıldırım, akrabalarının yanında, sokak ortasında kavga etti. Dursun Yıldırım'ın av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.  Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89'uncu Cadde'de meydana geldi.

Aksaray'da kuzenlerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, aralarında husumet bulunan kuzenler Cihan Yıldırım ve Dursun Yıldırım, akrabalarının yanında, sokak ortasında kavga etti. Dursun Yıldırım'ın av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89'uncu Cadde'de meydana geldi. Cihan Yıldırım (46), iddiaya göre, husumetli olduğu amcasının oğlu Dursun Yıldırım'ın evinin önünden minibüsüyle geçti. Bu sırada Dursun Yıldırım, Cihan Yıldırım'a tepki gösterdi. Bunun üzerine durdurduğu minibüsünden inen Cihan Yıldırım ile kuzeni arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma, Cihan Yıldırım'ın kızı Nazar Yıldırım (15), oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Çiğdem Taş (26) ile yakınları Sezer Yıldırım ve Ercan Yıldırım'ın da araçtan inmesiyle büyüyüp, kavgaya dönüştü. Dursun Yıldırım, kavga sırasında, yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Cihan Yıldırım başına, Çiğdem Taş kalçasına, Nazar Yıldırım da sırtına ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Yıldırım, Sezer Yıldırım ve Ercan Yıldırım ise gözaltına alındı.

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Aksaray'da kuzenlerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı

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