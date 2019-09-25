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Aksaray’da mikser fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Aksaray’da mikser fabrikasının boya atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir beton mikseri üretimi yapan fabrikada çıktı.

Aksaray’da mikser fabrikasının boya atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir beton mikseri üretimi yapan fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın boya atölyesinde işçilerin yemek molasında olduğu sırada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden 2 işçi yangına müdahale etti. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve özel fabrikalara ait itfaiye ekipleri ile Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Boya atölyesinde yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan yangınla ilgili bilgiler veren fabrika teknik bakım sorumlusu Adnan Ağan (28), “Boyama işlemi yapılırken kabinler yandı. Telefon geldi yangın var diye, koştuk geldik. 2 kişi dumandan etkilendi” dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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