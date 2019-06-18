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Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Aksaray -Konya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Şah Fırtına ile yanındaki Alaaddin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Şah Fırtına'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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