HABER

Aksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Aksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Gülağaç ilçesi Camili Ören köyü arasında yapımı devam eden yolda meydana geldi.

Aksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Aksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Gülağaç ilçesi Camili Ören köyü arasında yapımı devam eden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Avan (29) idaresindeki 68 HV 815 plakalı minibüs ile M.A. yönetimindeki 33 DJZ 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Minibüs sürücüsü ağır yaralanırken kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kabinde sıkışan minibüs sürücüsü Ekrem Avan, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Ekrem Avan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Çanakkale’de 55 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 55 kaçak göçmen yakalandı
(Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti(Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi

5 yıl sonra bir ilk! Tarihi an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.