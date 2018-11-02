Aksaray'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zeynep B. (41) idaresindeki 34 CGD 02 plakalı minibüs, Paşacık Mahallesi 1601 Sokak'ta, G.Y'nin (17) kullandığı 68 AAD 539 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.Y. ile motosikletteki Batuhan Baydilli (16), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Baydilli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü Zeynep B. gözaltına alındı.
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