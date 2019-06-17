Aksaray’da minibüsün greydere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray’da minibüsün greydere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3’ü çocuk 7 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den İstanbul’daki yakınlarını görmek için yola çıkan Cevdet Y. (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray’dan Ankara istikametine seyredenden 10’uncu kilometrede emniyet şeridinde seyreden karayollarına ait İlhami A. (59) idaresindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı içeriye girerken, sürücü ve yolcu olarak bulunan Ayşe Y. (24), Fadime Y. (54), Elisa Nur Y. (6), Seher Ç. (31), Göktuğ Ç. (5), Abdulkadir Y. (5) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü ve yolcu Fadime Y. minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıları kısa süren çalıma sonucu kurtardı. 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yaralılardan Fadime Yücel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

