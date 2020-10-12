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Aksaray’da MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Aksaray’da yaşanan trafik kazalarından bazıları MOBESE kameralarına yansırken, trafik kurallarına uymanın önemi bir kez daha ortaya çıktı.Aksaray’da meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Aksaray’da MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları

Aksaray’da yaşanan trafik kazalarından bazıları MOBESE kameralarına yansırken, trafik kurallarına uymanın önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Aksaray’da meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Yaşanan kazalarda trafik kurallarının önemi bir kez daha görüldü. İlk kazada viraja hızlı giren kamyonet sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. İkinci kazada ise kavşağa hızlı giren 2 otomobil çarpıştı. Kazalarda can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde trafik kurallarının ihlallerine dikkati çekerek, araç sürücüleri ile bisiklet, motosikletlilerin ve yayaların kendi can güvenliği için dikkatli olmalarını istedi.

Aksaray’da MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları

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