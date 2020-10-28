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Aksaray’da narkotik polisi okul önlerinde göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, okulların açılması ile birlikte okul bölgelerinde aldığı geniş güvenlik önlemleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.Uyuşturucu tacirlerine yönelik birçok operasyon ve çalışma yaparak uyuşturucuya geçit vermeyen Aksaray NSM Şubesi ekipleri okulların açılması ile birlikte okul bölgelerini adeta abluka altına aldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, okulların açılması ile birlikte okul bölgelerinde aldığı geniş güvenlik önlemleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik birçok operasyon ve çalışma yaparak uyuşturucuya geçit vermeyen Aksaray NSM Şubesi ekipleri okulların açılması ile birlikte okul bölgelerini adeta abluka altına aldı. NSM ekipleri kentte eğitim ve öğretime başlayan tüm okulların önünde ve bölgelerinde görev alırken, bölgeden adeta kuş uçurtulmuyor. Narkotik detektörü ’Bixi’ isimli köpeğin de katıldığı denetimlerde NSM ekipleri metruk binalar, parklar, bahçeler ve bölgedeki iş yerlerini denetleyerek kontrol altında tutarken, okul bölgesinden geçen araç ve şahıslar didik didik aranıyor. Araçları durduran NSM ekipleri araçları ve içerisinde bulunan şahısların hem aramasını, hem de sorgulamasını gerçekleştiriyor. Okullara gelen öğrencilerle de görüşen NSM ekipleri onlarla sohbet ederek bilgilendirmeler yapıyor.
NSM ekipleri son günlerde kent genelinde yaptığı operasyonlarda 1 ayda 150 kilodan fazla eroin maddesi, 100 kilodan fazla esrar ele geçirirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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