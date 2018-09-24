Aksaray'da ormanlık alanda yangın

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Güzelyurt ilçesi Sivrihisar köyü Kılız Kilise mevkiindeki dağlık ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köy halkı, iftaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor.
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