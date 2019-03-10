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Aksaray'da otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

Otelde mahsur kalan müştekiler itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Aksaray'da bir otelde çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan müşteriler itfaiye tarafından kurtarıldı.

İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta bulunan 7 katlı otelin altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında oluşan duman nedeniyle müşteriler otelde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çoğunluğu yabancı uyruklu 20 müşteri, itfaiye tarafından merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi.

Yangından kurtarılan bazı müşteriler otelin önünde beklerken, bazıları eşyalarını alarak otelden ayrıldı.

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Aksaray otel yangın

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