Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

Otizmli çocukların okulun arka kapısından alındığını, diğer öğrencilerle aynı bahçeyi dahi kullanamadığını ifade eden Arık, "Bunların yanında da okul müdürü, mahalle muhtarı ve diğer velililer sizi ve çocuğunuzu yuhalasa, 'Sizi burada istemiyoruz, defolun gidin.' dese siz ne hissedersiniz? Ne yaparsınız? Bu çocukları yuhalayan, bu aileleri örgütleyen okul müdürüne seslenmek istiyorum, hiç mi utanmadınız? O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin, "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" dedi.

Konuyla ilgili telefonla aradığı Aksaray Valisi ile görüşemediğini söyleyen Arık, "Bir açıklama yapılıyor, 'Çocuklarımız okula devam ediyor.' deniyor. Tabii ki devam edecek çocuklar okula. Bu bir lütuf değil. Çocuklar okula devam edecek ve sen oradaki müdürü derhal görevden alacaksın. Senin yapman gereken bu. 'Ben bu ilin valisiyim, benim ilimde böyle bir şey olmasını kabul edemiyorum, soruşturma bitinceye kadar okul müdürünü görevden alıyorum' demesi gerekir." ifadesini kullandı.

Çocuklar üzerindeki negatif ayrımcılığın kaldırılması gerektiğini belirten Arık, "Bu çocuklar zeki çocuklar, sevgi dolu. Ailelerini, kendilerini dışlamak ne insanlığa ne vicdana ne ahlaka sığar." dedi.

