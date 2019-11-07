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Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: - "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin, "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" dedi.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilere karşı "ayrımcılık yapıldığı ve nefret suçu" işlendiğini savundu.

Otizm tanısı konulan çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Arık, Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocuklar için olduğunu ileri sürdüğü uygulamaları anlattı.

Otizmli çocukların okulun arka kapısından alındığını, diğer öğrencilerle aynı bahçeyi dahi kullanamadığını ifade eden Arık, "Bunların yanında da okul müdürü, mahalle muhtarı ve diğer velililer sizi ve çocuğunuzu yuhalasa, 'Sizi burada istemiyoruz, defolun gidin.' dese siz ne hissedersiniz? Ne yaparsınız? Bu çocukları yuhalayan, bu aileleri örgütleyen okul müdürüne seslenmek istiyorum, hiç mi utanmadınız? O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" diye konuştu.

Konuyla ilgili telefonla aradığı Aksaray Valisi ile görüşemediğini söyleyen Arık, "Bir açıklama yapılıyor, 'Çocuklarımız okula devam ediyor.' deniyor. Tabii ki devam edecek çocuklar okula. Bu bir lütuf değil. Çocuklar okula devam edecek ve sen oradaki müdürü derhal görevden alacaksın. Senin yapman gereken bu. 'Ben bu ilin valisiyim, benim ilimde böyle bir şey olmasını kabul edemiyorum, soruşturma bitinceye kadar okul müdürünü görevden alıyorum' demesi gerekir." ifadesini kullandı.

Çocuklar üzerindeki negatif ayrımcılığın kaldırılması gerektiğini belirten Arık, "Bu çocuklar zeki çocuklar, sevgi dolu. Ailelerini, kendilerini dışlamak ne insanlığa ne vicdana ne ahlaka sığar." dedi.

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık otizm

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