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Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, otizmli çocukların eğitim gördükleri ve yuhalandıkları iddia edilen Mehmetçik İlkokuluna ilişkin istişare toplantısı düzenledi - Çelik: "Yarın Sağlık Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Ona da önerilerimiz olacak. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkacağız" - "Aileler şu anda bizce daha umutlu, böyle olması gerekiyor. Tabii bu aileleri de anlamamız gerekiyor. Şu anda durumun gayet iyi olduğunu düşünüyorum"

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, otizmli çocukların eğitim gördükleri ve yuhalandıkları iddia edilen Mehmetçik İlkokuluna ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

Komisyon Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyelerinin, Aksaray Valiliği Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yaptığı istişare toplantısı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Aksaray'daki son toplantılarının bir istişare toplantısı olduğunu ve toplantının da sona erdiğini söyledi.

Bu toplantıdan önemli mesajları herkesin aldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Ayrı ayrı ailelerimizi dinledik ve gördük ki, tabii bazı yanlış anlaşmalar, arada bazı kişilerin de yanlışları olabiliyor. Bunlar mümkün ama şu anda ailelerimiz şöyle bir havadalar; 'Artık çocuklarımızın geleceklerinden endişe etmeye gerek yok. Bu işin sahipleri TBMM'de de var, devlet düzeyinde de var.' İnşallah bizler de bu ailelerin sorunlarını bilen aileler olarak, bu konuların üzerine gideceğiz. Aksaray'da da iyi bir müdüre hanım gelmiş göreve başlamış, kendisine başarılar dileriz. Aileler ile ilişkilerini bundan sonra daha da geliştirecek. Biz de raporumuzu hem daha önceki deneyimlerimiz, hem de bugün buradan aldığımız deneyimler sonucu bazı önerilerimizi getireceğiz."

Çelik, Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemeler yaptığını ve bazı önemli kararlar da aldığını ifade etti.

- "Aileler şu anda bizce daha umutlu, böyle olması gerekiyor"

Gölge öğretmen olayına yavaş yavaş geçildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun dışında bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitiminde daha iyi daha nitelikli eğitim görebilmeleri için ne yapılması gerektiği hakkında da bizim önerilerimiz olacak. Bu çerçevede yarın Sağlık Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Ona da önerilerimiz olacak. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkacağız. Yani bu bir eğitim sorunu, kaynaştırma eğitim de bu açıdan en önemlisi. İnşallah kaynaştırma eğitimimiz daha iyi olacak. Aileler arasında da birlik beraberlik sağlayacak. Buna dikkat edeceğiz. Yani böyle bir çalışma içerisinde olacağız. Aileler şu anda bizce daha umutlu, böyle olması gerekiyor. Tabii bu aileleri de anlamamız gerekiyor. Şu anda durumun gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Aksaray'da her şey normal bizim gördüğümüz."

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Aksaray otizm Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı

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