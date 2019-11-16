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Aksaray’da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 51 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9’u ağır 51 kişi yaralandı.Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray - Ankara karayolunun 35.

Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9’u ağır 51 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray - Ankara karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mersin seferini yapan Muzaffer İ. (62) idaresindeki 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray’a 35 kilometre kala sisli havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 8’i çocuk 48 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 52 kişinin bulunduğu otobüste 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Aksaray Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek kazaya müdahale etti. Polis ve jandarma ekiplerinin karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldığı kazada yaralılar kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Aksaray Şoförler Cemiyeti kurtarma aracı ise devrilen otobüsü kaldırırken, kurtarma ekipleri otobüs altında arama çalışması yaptı. Yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 9 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden bir yolcunun henüz kimliği belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da kaza yerine intikal ederek olay yerinde koordineli çalışmayı sağladı. Aksaray Valisi Ali Mantı ise kaza haberinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giderek olay hakkında bilgiler aldı. Vali Mantı, yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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