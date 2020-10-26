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Aksaray’da otobüslerde korona denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 10:48 | Son Güncelleme

Aksaray’da korona virüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu otobüslerinde uygulama yapan polis hem denetim hem de bilgilendirme yaptı.Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlem çalışmaları kapsamında geniş güvenlik önlemleri alarak günün her saati denetim ve kontroller yapan Aksaray polisi şehir içi halk otobüslerine yönelik de şok uygulamalar yapıyor.

Aksaray’da korona virüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu otobüslerinde uygulama yapan polis hem denetim hem de bilgilendirme yaptı.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlem çalışmaları kapsamında geniş güvenlik önlemleri alarak günün her saati denetim ve kontroller yapan Aksaray polisi şehir içi halk otobüslerine yönelik de şok uygulamalar yapıyor. Kentin belirli bölgelerinde bulunan otobüs güzergahlarında görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüslerini denetledi. İlk olarak otobüs şoförünü denetleyen polis ekipleri daha sonra maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıyor. Otobüsün içerisinde yolcuları uyaran polis ekipleri daha sonra yolcu sayısını da kontrol ederek yolcuları da uyarıyor. Polis ekipleri gün boyu birçok bölgede şok uygulamalarını sürdürüyor.

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