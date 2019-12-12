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Aksaray’da otomobil devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 19.

Aksaray’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 19. kilometresi Kutlu köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumaali A. yönetimindeki 51 AR 339 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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