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  4. Aksaray'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da otomobil devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Berat Mutlu (21) kontrolündeki 06 AJL 27 plakalı otomobil, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Mutlu ile otomobildeki Yasin Turnagöl (17), İbrahim Yentür (15), Yasin Vurgun (17) ve Berat Kaya (15) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası

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