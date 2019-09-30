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Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Utku Burak Bozbulut (34) idaresindeki 78 SR 308 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Osman İpek'in (50) kullandığı 68 BH 785 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Bozbulut ile eşi Neslihan (35), 2 yaşındaki ikiz çocukları Ali Kaan ve Ahsen Ela Bozbulut yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası yaralı

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