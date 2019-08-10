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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bayram tatilini Mersin'de geçirmek için Ankara'dan yola çıkan ailenin bulunduğu Mehmet Serhat Aksoy (34) yönetimindeki 06 AL 3516 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Sürücünün kayınvalidesi Semiha Doğan (59), kaza yerinde öldü.

Yaralı sürücü, eşi Zahire (32) ve oğlu Emir Sarp Aksoy (4) ile baldızı Gizem Doğan (25), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Zahire ile Emir Sarp Aksoy'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Semiha Doğan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası

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