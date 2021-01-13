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  4. Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

13.01.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Niğde - Ankara Otoyolu Ortaköy mevkiinde meydana geldi.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Niğde - Ankara Otoyolu Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut T. (37) idaresindeki 27 ADL 696 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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