Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Keskinsoy (55) idaresindeki 34 DV 770 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 33. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Esra (18), Ahmet Kemal (17), Mehmet Fatih (25) ve Sultan Keskinsoy (50) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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