HABER

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Keskinsoy (55) idaresindeki 34 DV 770 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 33. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Esra (18), Ahmet Kemal (17), Mehmet Fatih (25) ve Sultan Keskinsoy (50) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntemBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntem
'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti
Mevlana Müzesi'ne ziyaretçi akınıMevlana Müzesi'ne ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.