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Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray - Adana karayolunun 10.

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray - Adana karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Ayhan G. (54) idaresindeki 31 NPD 17 plakalı otomobil, Aksaray’a 10 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü ve ailesi Nazife G. (51) ile Mehmet Mert G. (21) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken 112 acil yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı
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