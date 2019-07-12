Aksaray'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarladı. Kazada, sürücü Yaşar Koçoğlu (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Aksaray- Nevşehir yolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi. Yaşar Koçoğlu yönetimindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yaşar Koçoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Koçoğlu'nun cesedi AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

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