HABER

Aksaray’da otomobil tur minibüsüne çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Aksaray’da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil tur minibüsü ile çarpıştı.

Aksaray’da otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Aksaray’da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil tur minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 20.15 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray E. (19) idaresindeki 07 HLH 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen Abdullah G. (37) yönetimindeki 50 AAS 189 plakalı tur minibüsüne çarparken, çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Koray E. ve yanında bulunan Gülderen Ş. (18), Semanur Ş. (17) ve Nazım B. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve Nevşehir’e giden turistler ise başka bir minibüsle yollarına devam etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Trafikte patenle ölüm yolculuğuTrafikte patenle ölüm yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.