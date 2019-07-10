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Aksaray'da otomobil vince çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil vince çarptı: 1 ölü

Aksaray’da otomobilin vince çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Ferdi Biçkin (32) idaresindeki 50 ED 100 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde, yol kenarına devrilen traktörü kurtarma çalışmasında kullanılan 68 KH 550 plakalı Şoförler Cemiyetine ait vince çarptı.

Kazada, sürücü Biçkin, büyük bölümü vincin altında kalan otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Sürücünün cansız bedeni, Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

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Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü

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