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Aksaray'da otomobilden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Park halindeki otomobilin camı kırılarak içindeki 13 bin 700 lira çalındı

Aksaray'da park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, araçtaki 13 bin 700 lirayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, kendi yetiştirdiği büyükbaş hayvanı canlı hayvan pazarında satan Mevlüt Uygur (33) , daha sonra bir işlem yapmak için aracıyla Taşpazar Mahallesi'ndeki Aksaray Adliyesine gitti.

Otomobilini park ettikten sonra adliyeye giren Uygur, yaklaşık 10 dakika sonra çıktığında, aracının kapısının açık olduğunu ve içindeki 13 bin 700 liranın alındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uygur, gazetecilere, adliyedeki işleminin 10 dakika bile sürmediğini söyledi.

Olayın şokunu yaşayan Uygur, "Otomobilin kapısını zorlayarak açmışlar. Kapıda izler var. Adliyede işim vardı ve 10 dakikalık zamanda nasıl yaptılarsa, ne ettilerse arabadaki parayı almışlar. Polisi aradım. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oluyorlar.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray hırsızlık otomobil

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