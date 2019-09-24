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Aksaray'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 23:14 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Aksaray'da bir kişi otomobiliyle kuzeninin kullandığı motosiklete çarptı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Haşim Aslan (48) idaresindeki 68 DD 729 plakalı otomobil, merkeze bağlı Elmacık köyü girişinde kuzeni Arif Aslan'ın (44) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Aslan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan, yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Haşim Aslan ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kuzen ölü trafik kazası

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