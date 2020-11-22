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Aksaray’da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

22.11.2020 23:04 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10.

Aksaray’da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Bulvar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. Bulvar’dan Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden Ramazan D. (36) idaresindeki 68 AAG 279 plakalı otomobil, tali yoldan önüne çıktığı iddia edilen Mustafa A. (27) yönetimindeki 68 BB 072 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan İbrahim D. (39) ve Ünal A. (44) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de araçların olası risklerine karşı önlem aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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