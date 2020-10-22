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Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Aksaray’da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Şefik Ö.

Aksaray’da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şefik Ö. (34) idaresindeki 34 KT 5447 plakalı Volkswagen marka otomobil, Otogar Kavşağında Kevser Ç. (28) yönetimindeki 68 KV 545 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 68 plakalı otomobil takla atarak refüje devrilirken, kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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