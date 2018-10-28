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Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 23:56 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlearine; 'Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın' başlıklı haberimizi iptal ederek, yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur.

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlearine;
'Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın' başlıklı haberimizi iptal ederek, yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur. DHA.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında elektrik aksamında çıkçtığı belirtilen yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Yeni Sanayi Mahallesi 2040 sokakta Deniz Başbuğ'a ait plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda meydana geldi. Elektrik tesisatından sıçrayan kıvılcımlar, iddiaya göre plastik atıkları tutuşturdu. Kısa sürede hızla yükselen alevleri fark eden çevredeki fabrikalarda çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Fabrikayı saran ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere, ola yerine gelen itfaiye alevleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenen yoğun çabasıyla güçlükle söndürdü. Fabrikanın bir kısmı ile fabrika içinde fark halindeki 68 BV 657 plakalı kamyonet zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- YenidenAksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- YenidenAksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- YenidenAksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- Yeniden

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Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangınAksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
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