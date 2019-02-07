Aksaray’da polis ve jandarmadan silah operasyonu

Aksaray’da polis ve jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik yaptığı ortaklaşa operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Operasyon, merkeze bağlı Bebek köyünde 3 ayrı adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde birçok ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Bir süre köyde teknik ve fiziksel takip yapan polis ve jandarma ekipleri, R.D. (78), N.D. (52) ve H.D. (64) isimli şahısları tespit etti. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak 3 farklı adrese baskın yapan polis, 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltını aldı. Evlerde yapılan geniş çaplı aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet silah dürbünü, 2 adet el telsizi, 4 adet av tüfeği, silahlara ve tüfeklere ait şarjörler ile çok sayıda değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



