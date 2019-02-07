HABER

Aksaray’da polis ve jandarmadan silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

Aksaray’da polis ve jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik yaptığı ortaklaşa operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.Operasyon, merkeze bağlı Bebek köyünde 3 ayrı adrese gerçekleştirildi.

Aksaray’da polis ve jandarmadan silah operasyonu

Aksaray’da polis ve jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik yaptığı ortaklaşa operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.
Operasyon, merkeze bağlı Bebek köyünde 3 ayrı adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde birçok ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Bir süre köyde teknik ve fiziksel takip yapan polis ve jandarma ekipleri, R.D. (78), N.D. (52) ve H.D. (64) isimli şahısları tespit etti. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak 3 farklı adrese baskın yapan polis, 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltını aldı. Evlerde yapılan geniş çaplı aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet silah dürbünü, 2 adet el telsizi, 4 adet av tüfeği, silahlara ve tüfeklere ait şarjörler ile çok sayıda değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da polis ve jandarmadan silah operasyonu

Aksaray’da polis ve jandarmadan silah operasyonu

Aksaray’da polis ve jandarmadan silah operasyonu

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
KHO’dan ihraç edilen şahıs FETÖ’den tutuklandıKHO’dan ihraç edilen şahıs FETÖ’den tutuklandı
Eniştesi tarafından vurulan şahıs öldüEniştesi tarafından vurulan şahıs öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.