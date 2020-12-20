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Aksaray’da polisin kısıtlama denetimi drone ile görüntülendi

20.12.2020 17:46 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da polisin kısıtlama denetimi drone ile görüntülendi

Aksaray’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulamaları drone ile görüntülendi.Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte geniş tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda geniş çaplı denetimler yaptı.

Aksaray’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulamaları drone ile görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte geniş tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda geniş çaplı denetimler yaptı. Cadde ve sokaklarda görev alan, devriye atan polis ekipleri gün boyu denetimlerini sürdürürken, özellikle caddelerde ve şehir merkezinde polis ekipleri trafikte uygulamalar yaptı. Uygulamalarda araçlar tek tek durduruldu. Tüm araç sürücüleri ve içerisinde bulunan yolcuların muaf belgeleri ve HES kodu sorgulamaları yapıldı. Emniyet ekipleri gün boyu yaptığı denetimleri gece boyunca da aralıksız olarak sürdürecek. Caddede yapılan uygulamalar drone ile görüntülendi.

Aksaray’da polisin kısıtlama denetimi drone ile görüntülendi

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