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Aksaray'da polislerin bulunduğu araç kaza yaptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

Aksaray'da polislerin bulunduğu araç kaza yaptı: 5 yaralı

Aksaray'da polis memurlarının bulunduğu otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4'ü polis 5 kişi yaralandı.

Polis memuru İsmail Çalışkan (45) idaresindeki 58 ER 165 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 17. kilometresinde Ahmet Naci Kaplan'ın (49) kullandığı 68 AE 735 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan polis memurları Yusuf Düzgün (32), Ejder Kav (42) ve Ese Arık (42) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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5 yaralı Aksaray polis trafik kazası

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