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Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ergen’in Şehadet Belgesi ailesine takdim edildi.Aksaray Valisi Ali Mantı, Şehit Mustafa Ergen’in annesi Fadimana Balkış, babası Erdal Ergen, kardeşleri Muhammet ve Emine Ergen’in katılımıyla Valilik makamında Şehit Ergen’in annesi ve babası için hazırlanan Şehadet Belgelerini takdim etti.

Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ergen’in Şehadet Belgesi ailesine takdim edildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı, Şehit Mustafa Ergen’in annesi Fadimana Balkış, babası Erdal Ergen, kardeşleri Muhammet ve Emine Ergen’in katılımıyla Valilik makamında Şehit Ergen’in annesi ve babası için hazırlanan Şehadet Belgelerini takdim etti. Şehit ailesine tekrar başsağlığı dileyen Vali Ali Mantı, “Şehidimizin ailesine beratlarını veriyoruz. Şehidimize tekrar rahmet diliyoruz. Ailesine tekrar sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimiz bizim ülkemizin tapuları. Kutsal ülkemizin, kutsal bayrağımızın temsili olan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah ülkemizi her türlü harici ve dahili belalardan korusun. Bundan sonra da Mehmetçiğimize, tüm vatandaşlarımıza güç kuvvet versin. Ülkemize harici ve dahili göz dikenleri Allah kahretsin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

“Evladım mertçe, cesurca, vatan hainlerine karşı gelerek şehit olmuştur”
Anne Fadimana Balkış ise yaptığı açıklamada, “Şimdi ne söylesem boştur. Evladım mertçe, cesurca, vatan hainlerine karşı gelmiştir, şehit olmuştur. Vatana, millete siper olmuştur. Allah ona gani gani rahmet eylesin” diye konuştu. Baba Erdal Ergen ise, “Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz her zaman yanımızdadır. Vatanımız sağ olsun. Kalleşlere hiçbir zaman bu topraklarda yer yoktur. Onlar kendilerinden utansınlar. Bir Mustafa gider, bin Mustafa gelecek, geldi bile. Allah bütün şehitlerimizi Peygamber efendimize komşu eylesin” şeklinde konuştu.
Şehit Mustafa Ergen’in ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Ali Mantı şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Valilik makamında gerçekleştirilen Şehadet Belgesi takdim törenine Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık da katıldı.

Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

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