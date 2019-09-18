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Aksaray'da seyir halindeki otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Aksaray'da seyir halindeki otomobil yandı

Aksaray'da seyir halindeyken motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hassas Mahallesi'nde seyir halindeki Hakan Güngör'ün kullandığı 68 AN 371 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredekiler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, Güngör yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray otomobil yangın

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