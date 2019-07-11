HABER

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

Aksaray’da şiddetli fırtına ve rüzgar karayolları ve köy yollarında kum fırtınasına dönüştü.

Aksaray’da şiddetli fırtına ve rüzgar karayolları ve köy yollarında kum fırtınasına dönüştü. Bir caminin minaresi yıkılırken, kent merkezinde ise ağaçlar, tabelalar ve şemsiyeler kırılarak devrildi, vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, karayollarında ve köy yollarında kum fırtınası oluştu. Göz gözü görmeyen karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde ise ağaçlar kırıldı, tabelalar, gölgelik şemsiyeler düştü ve vatandaşlar yolda yürürken zor anlar yaşadı. Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler köyünde ise köy camisinin minaresi şiddetli rüzgar ve fırtınadan yıkıldı. Yaşanan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken, bölge bölge maddi hasarlar meydana geldi.

Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde rüzgarın orta kuvvette (50-80km/saat) estiği tespit edildi. Cuma günü ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak seklinde görüleceği beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karsı dikkatli ve tedbirli olması önemle duyurulur” denildi.

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı

Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.