Aksaray'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da güvenlik güçlerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da polis ve jandarma tarafından, kaçak silah satışı yaptığı belirtilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Bebek köyünde daha önce belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.D .(78), N.D (52) ve H.D (64) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, ruhsatsız 4 av tüfeği, 6 tabanca, 2 telsiz, 1 dürbün, 6 şarjör ile 300 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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