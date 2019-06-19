HABER

Aksaray’da silah ticareti çetesini KOM özel ekibi çökertti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Aksaray merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı ve ticareti yapan kişilere yönelik 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.

Aksaray’da silah ticareti çetesini KOM özel ekibi çökertti

Aksaray merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı ve ticareti yapan kişilere yönelik 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray’da silah kaçakçılığı ve ticareti yapıldığı bilgisine üzerine 5 ay önce araştırma başlattı. KOM Şube ekiplerinden oluşturulan 23 kişilik özel ekip, 5 aylık süreç içerisinde kent merkezinde ve köylerde birçok şahıs üzerinde teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. 5 ay boyunca gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdüren KOM ekipleri, yeterli delil ve bulguların toplanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 300 polis memuru ile operasyon için harekete geçildi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Aksaray merkezde, Macarlı köyünde, Altınkaya köyünde, Çolaknebi köyünde, Topakkaya beldesinde ve Kayseri merkezde olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. (41) gözaltına alındı. Evlerde, bahçelerde ve eklentilerde yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin adet tabanca mermisi, bin adet tüfek fişeği, 300 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir köy muhtarında gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler, doktor raporlarının ardından sorgulanmak üzere KOM Şubesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aksaray’da silah ticareti çetesini KOM özel ekibi çökertti

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
Köpeğine sokak kedisini böyle parçalattıKöpeğine sokak kedisini böyle parçalattı
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef olduDenizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.