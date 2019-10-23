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Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Müşader Sürücü (55) idaresindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüs, Aksaray-Adana kara yolu OSB kavşağında, Durmuş Dede Eroğlu'nun (60) kullandığı 06 FF 8660 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Halis Görgülü (82), Nigar Eroğlu (37), Şevket Ketençimen (50) ve Seride Eroğlu (55) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Seride Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Aksaray hastane trafik kazası yaralı

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