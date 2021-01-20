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Aksaray’da soba zehirlenmesi: 1 ölü

20.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Aksaray’da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan eşi yoğun bakıma alındı.Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Aksaray’da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan eşi yoğun bakıma alındı.

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Özdemir (68) ve eşi Hatice Özdemir (65) ısınmak için odadaki sobayı yaktı. İlerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle sobanın karbon monoksit gazı sızdırması sonucu yaşlı çift zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan komşuları evin camından bakıp çifti yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırarak içeri girip ekiplere kapıyı açarken, sağlık ekipleri zehirlenen yaşlı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalelerinde Fahri Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlenirken, zehirlenen eşi Hatice Özdemir ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Fahri Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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