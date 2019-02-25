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Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Aksaray’da sucuk fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sucuk fabrikasında çıktı.

Aksaray’da sucuk fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sucuk fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, jeneratörlerin bulunduğu elektrik trafosunda bilinmeyen nedenden çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Öğle yemeği sırasında işçilerin dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Organize Sanayi İtfaiye, ilçelerden, beldelerden ve büyük fabrikalarda bulunan itfaiye ekipleri ile İl Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Fabrikada çalışan ve dumandan etkilenen 5 işçiye olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray’da sucuk fabrikasında yangın: 5 işçi dumandan etkilendi
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